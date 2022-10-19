19 октября 2022

В Департаменте внешних связей ЯНАО рассказали об экипировке бойцов

Департамент внешних связей ЯНАО озвучил способ доставки амуниции ямальцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация, патч
Ямальцы получат обмундирование на местах дислокации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В департаменте сообщили о выдаче дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей ЯНАО. Амуницию доставят комплексно эшелонами Министерства обороны РФ.

«В настоящее время, для обеспечения комфортного передвижения личного состава, было принято решение о перевозке дополнительного обмундирования и снаряжения комплексно, грузовыми вагонами в составе эшелонов Министерства обороны России», — приводит комментарий департамента телеграм-канал «Мобилизация Ямал».

Все обмундирование, которое не было получено в центре военной подготовки в Тюмени, будет выдано командирами батальонов в местах расположения мобилизованных ямальцев. Помимо экипировки и дополнительного снаряжения северяне получат генераторы, квадрокоптеры и внедорожные автомобили.

Ранее URA.RU сообщало о быте мобилизованных ямальцев на полигоне ТВВИКУ в Тюмени. Резервисты в учебном центре учатся стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и проходят боевое слаживание.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В департаменте сообщили о выдаче дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей ЯНАО. Амуницию доставят комплексно эшелонами Министерства обороны РФ. «В настоящее время, для обеспечения комфортного передвижения личного состава, было принято решение о перевозке дополнительного обмундирования и снаряжения комплексно, грузовыми вагонами в составе эшелонов Министерства обороны России», — приводит комментарий департамента телеграм-канал «Мобилизация Ямал». Все обмундирование, которое не было получено в центре военной подготовки в Тюмени, будет выдано командирами батальонов в местах расположения мобилизованных ямальцев. Помимо экипировки и дополнительного снаряжения северяне получат генераторы, квадрокоптеры и внедорожные автомобили. Ранее URA.RU сообщало о быте мобилизованных ямальцев на полигоне ТВВИКУ в Тюмени. Резервисты в учебном центре учатся стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и проходят боевое слаживание. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...