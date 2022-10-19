В Департаменте внешних связей ЯНАО рассказали об экипировке бойцов

Департамент внешних связей ЯНАО озвучил способ доставки амуниции ямальцам

Ямальцы получат обмундирование на местах дислокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В департаменте сообщили о выдаче дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей ЯНАО. Амуницию доставят комплексно эшелонами Министерства обороны РФ.

«В настоящее время, для обеспечения комфортного передвижения личного состава, было принято решение о перевозке дополнительного обмундирования и снаряжения комплексно, грузовыми вагонами в составе эшелонов Министерства обороны России», — приводит комментарий департамента телеграм-канал «Мобилизация Ямал».

Все обмундирование, которое не было получено в центре военной подготовки в Тюмени, будет выдано командирами батальонов в местах расположения мобилизованных ямальцев. Помимо экипировки и дополнительного снаряжения северяне получат генераторы, квадрокоптеры и внедорожные автомобили.

Ранее URA.RU сообщало о быте мобилизованных ямальцев на полигоне ТВВИКУ в Тюмени. Резервисты в учебном центре учатся стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и проходят боевое слаживание.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.