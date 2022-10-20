Мобилизованного с псориазом отправят из Волгограда на обследование в Курган

Курганского мобилизованного планируют отправить домой на военно-врачебную комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного с обострившимся псориазом намерены отправить из военной части под Волгоградом на военно-врачебную комиссию (ВВК) в Курган. Об этом URA.RU рассказала жена мобилизованного.

«Мне звонили из военной прокуратуры №308 [прокуратура гарнизона по Центральному военному округу, к ней относится военная часть в Елани], сказали, что жалоба рассмотрена и удовлетворена. Мужа должны направить на ВВК по месту жительства», — говорит женщина. О том, как о назначении комиссии уведомят ее мужа, она не знает. В военной прокуратуре №308 корреспондента URA.RU попросили позвонить позже, чтобы напрямую получить комментарий от военного прокурора по теме ВВК.

Также женщина и ее дочь написали о данной проблеме в несколько местных групп в соцсети «ВКонтакте». В комментариях семье ответил официальный ресурс «Объясняем. Курганская область» со ссылкой на информацию военного комиссариата Курганской области. «Если командование не примет меры [не направит мобилизованного на ВВК для определения годности к военной службе], то можно будет подать рапорт вышестоящему командованию», — указано в ответе.

Ранее URA.RU писало, что у мобилизованного курганца в учебной части в Елани обострилось хроническое заболевание — псориаз. Его перевели в военную часть под Волгоградом, где его поместили в госпиталь. По словам жены, курганская прокуратуру в ответ на ее письмо сообщила, что у мужчины есть «бронь» от предприятия.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.