Курганцы боятся заразиться от пациентов тубдиспансера, которые ходят в магазин

20 октября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Курганцы обеспокоены, что пациенты тубдиспансера свободно ходят в магазин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцы заметили, что пациенты противотуберкулезного диспансера ходят за пределы больницы в магазин, расположенный рядом с учреждением. Об этом сообщается в группе «Аноним Курган» во «ВКонтакте». Автор поста просит объяснить, какой режим действует в тубдиспансере. «Просим объяснить, почему из туберкулезного диспансера по ул. Циолковского выпускают больных за пределы забора. Они ходят в магазин […] и там же покупают спиртное. Если они не хотят лечиться, зачем нас заражать? Просто интересно, они лежат в больнице, там свободное посещение?», — написано в посте группы «Аноним Курган» во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что по данным Курганского областного противотуберкулезного диспансера, прогулки пациентов, находящихся на стационарном лечении, проводятся согласно графику под контролем медперсонала на территории учреждения. «Территорию покидать запрещено. При нарушении режима госпитализации пациент выписывается. Отметим, что на первом этаже лечебного курса расположено амбулаторное отделение, оказывающее первичную специализированную медицинскую помощь пациентам, которые приходят с целью долечивания, диагностики, получения справок. Данные пациенты могут выходить на улицу и посещать магазины», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что пациенты противотуберкулезной больницы в Кургане пожаловались на полчища тараканов в палатах. После жалобы в больнице с проверкой побывали специалисты областного Управления Роспотребнадзора. В облздраве агентству тогда ответили, что дезинсекция всех помещений больницы должна проводится не реже 2-х раз в год. По данным диспансера, последний контроль по дезинсекции проводился 28 февраля 2022 года, и тогда тараканов не обнаружили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы заметили, что пациенты противотуберкулезного диспансера ходят за пределы больницы в магазин, расположенный рядом с учреждением. Об этом сообщается в группе «Аноним Курган» во «ВКонтакте». Автор поста просит объяснить, какой режим действует в тубдиспансере. «Просим объяснить, почему из туберкулезного диспансера по ул. Циолковского выпускают больных за пределы забора. Они ходят в магазин […] и там же покупают спиртное. Если они не хотят лечиться, зачем нас заражать? Просто интересно, они лежат в больнице, там свободное посещение?», — написано в посте группы «Аноним Курган» во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что по данным Курганского областного противотуберкулезного диспансера, прогулки пациентов, находящихся на стационарном лечении, проводятся согласно графику под контролем медперсонала на территории учреждения. «Территорию покидать запрещено. При нарушении режима госпитализации пациент выписывается. Отметим, что на первом этаже лечебного курса расположено амбулаторное отделение, оказывающее первичную специализированную медицинскую помощь пациентам, которые приходят с целью долечивания, диагностики, получения справок. Данные пациенты могут выходить на улицу и посещать магазины», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что пациенты противотуберкулезной больницы в Кургане пожаловались на полчища тараканов в палатах. После жалобы в больнице с проверкой побывали специалисты областного Управления Роспотребнадзора. В облздраве агентству тогда ответили, что дезинсекция всех помещений больницы должна проводится не реже 2-х раз в год. По данным диспансера, последний контроль по дезинсекции проводился 28 февраля 2022 года, и тогда тараканов не обнаружили.