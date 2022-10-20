На карте Сургута в 2ГИС появится онлайн схема движения автобусов

21 октября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Программисты 2ГИС уже начали вносить изменения в карту Сургута Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На карте Сургута компании 2ГИС будет размещаться информация о движении общественного транспорта. До этого данная функция не была представлена на карте компании. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. «На текущий момент, например, у нас [компании 2ГИС] не представлено передвижение транспорта. Это один из проектов, который будет реализован в ближайшее время. Благодаря соглашению [которое подписала администрация Сургута и компания 2ГИС об информационном сотрудничестве] нам в этом вопросе будет помогать администрация города. Постараемся сделать все возможное, чтобы транспорт отображался на карте как можно точней», — сообщил региональный управляющий 2ГИС Евгений Рыбочкин. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Сургута и компанией 2ГИС глава города Андрей Филатов подписал в начале октября. Сотрудничество будет осуществляться на безвозмездной основе. Кроме уже озвученной информации о появлении на карте 2ГИС маршрутов общественного транспорта, продолжится сотрудничество и по направлению туризма. Также благодаря соглашению сотрудники администрации смогут более оперативно менять информацию на карте, предоставляя актуальные данные об изменениях в городе сотрудникам компании 2ГИС. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ждет увеличения турпотока в ХМАО. Он ожидает повышения туристического потока в ХМАО после подписания соглашения между властями региона и корпорацией «Туризм.РФ». По мнению Чернышенко в округе есть уникальные туристические маршруты. А турпоток в ХМАО ежегодно растет.

На карте Сургута компании 2ГИС будет размещаться информация о движении общественного транспорта. До этого данная функция не была представлена на карте компании. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. «На текущий момент, например, у нас [компании 2ГИС] не представлено передвижение транспорта. Это один из проектов, который будет реализован в ближайшее время. Благодаря соглашению [которое подписала администрация Сургута и компания 2ГИС об информационном сотрудничестве] нам в этом вопросе будет помогать администрация города. Постараемся сделать все возможное, чтобы транспорт отображался на карте как можно точней», — сообщил региональный управляющий 2ГИС Евгений Рыбочкин. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Сургута и компанией 2ГИС глава города Андрей Филатов подписал в начале октября. Сотрудничество будет осуществляться на безвозмездной основе. Кроме уже озвученной информации о появлении на карте 2ГИС маршрутов общественного транспорта, продолжится сотрудничество и по направлению туризма. Также благодаря соглашению сотрудники администрации смогут более оперативно менять информацию на карте, предоставляя актуальные данные об изменениях в городе сотрудникам компании 2ГИС. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ждет увеличения турпотока в ХМАО. Он ожидает повышения туристического потока в ХМАО после подписания соглашения между властями региона и корпорацией «Туризм.РФ». По мнению Чернышенко в округе есть уникальные туристические маршруты. А турпоток в ХМАО ежегодно растет.