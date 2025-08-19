В ХМАО для участников СВО подготовлено более 1000 рабочих мест

Работу могут получить не только бойцы, но и члены их семей
В Югре для участников и ветеранов СВО зарезервировано 1100 вакансий. На рабочие места могут рассчитывать также члены семей бойцов. Об этом сообщили в окружном департаменте образования и науки.
«В Югре зарезервировано свыше 1100 рабочих мест для участников СВО и членов их семей», — сообщается в telegram-канале дапартамента. Также уточняется, что югорские военнослужащие бесплатно могут пройти переобучение или повысить квалификацию. Для этого в округе работает программа «Поддержка занятости населения».
