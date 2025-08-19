В Сургуте автосалон заманивает клиентов скидками, которых не существует

Жителей Сургута привлекают в автосалон на Нефтеюганском шоссе обещаниями огромных скидок. Однако, по словам клиентов, реальная цена машин оказывается гораздо выше, а вернуть деньги после заключения договора невозможно.
«Обходите стороной этот „автосалон“, и вы сохраните свои деньги и нервы. Лучше чуть доплатить и купить у официальных дилеров или у проверенных автосалонов. Не зря говорят: скупой платит дважды», — пишут сургутяне в отзывах на 2GIS. По их словам, сотрудников салона используют низкие цены для привлечения клиентов, но после внесения первоначального взноса предъявляют нереальные кредитные условия. Цена резко увеличивается, а вернуть деньги уже невозможно. Получить комментарий по этому поводу в автосалоне не удалось, на телефонный звонок не ответили.
Журналист URA.RU посетил автосалон. Действительно, заявленные цены на новые автомобили оказались значительно ниже рыночных. Однако в беседе с менеджером выяснилось, что при оформлении договора итоговая стоимость увеличивается как минимум на миллион рублей за счет дополнительных услуг. В результате автомобиль обходится не дешевле, чем у официального дилера, но без гарантии.
Автоэксперт и правозащитник Юрий Панченко советует внимательно проверять документы при покупке. «В первую очередь нужно изучить ПТС. Если это свидетельство на единичный автомобиль, лучше отказаться от сделки — непонятно, кто и как его привез. Также стоит проверить, сколько лет работает автосалон: надежные продавцы входят в список официальных дилеров. Обязательно нужно читать все документы и обратить внимание на гарантию и сервисную книжку», — пояснил эксперт.
В УМВД Югры подтвердили, что жалобы на автосалон поступали. «Однако гражданам разъяснено, что это гражданско-правовые отношения: люди сами подписывали договоры. В дальнейшем, скорее всего, они обращались в суд», — сообщили в ведомстве.
