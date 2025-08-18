Мэр из ХМАО запускает процедуру принудительного выселения должников

Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев пошел на непопулярные меры из-за 24,5 миллионов рублей — именно такую сумму задолжали за коммунальные услуги жители муниципального фонда. Градоначальник заявил о запуске процедуры выселения должников.
«Неоплаченные счета создают финансовую нагрузку на ресурсоснабжающие организации города, что в свою очередь может отразиться на качестве предоставляемых услуг. Задолженность за муниципальный жилой фонд растет и составляет выше 24,5 млн. рублей. Запускаем процедуру выселения из муниципального жилого фонда», — написал Ямашев в своем telegram-канале.
В течение недели юристы администрации должны составить список адресов и план действий. Общая же задолженность жителей Нягани по коммуналке почти достигла полумиллиарда рублей и составляет 469 миллионов.
В беседе с URA.RU глава города отметил, что льготников и граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, принудительное выселение не коснется. Ряду должников может быть предоставлено жилое помещение меньше по площади. Но платежеспособные работающие няганцы, которые накопили долги за ЖКУ, будут выселены через суд. «Каждую ситуацию будем рассматривать индивидуально», — пообещал Ямашев.
