Налоговая банкротит компанию из ХМАО, задолжавшую миллионы сотрудникам

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом строительную компанию «Стройиндустрия» из Сургута (ХМАО). Она подала на компанию в суд, указано в документах, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Межрайонная налоговая инспекция №10 по ХМАО подала заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Стройиндустрия“. Сумма требований — 546?141?197 рублей», — указано на сайте арбитражного суда.
Компания «Стройиндустрия», по данным открытых источников, участвовала в госзакупках и строительных тендерах в Югре и за ее пределами. Она выполняла заказы на сотни миллионов рублей. Среди заказчиков — больницы, школы и энергетические компании.
Судя по отчету, опубликованному в системе ФНС, в 2024 году «Стройиндустрия» заработала почти 249 миллионов рублей чистой прибыли. Но при этом денег на счетах стало меньше — компания потратила на 787 миллионов больше, чем получила.
URA.RU направило запросы в компанию «Стройиндустрия». Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в начале года «Стройиндустрия» задолжала работникам более 80 миллионов рублей. Деньги не получили 655 сотрудников компании. После проверки руководство выплатило долги, а директора оштрафовали.
