Налоговая банкротит компанию из ХМАО, задолжавшую миллионы сотрудникам

ФНС потребовала банкротства строительной компании «Стройиндустрия» из ХМАО
ФНС требует банкротства строительной компании из ХМАО, где задерживали зарплату
Федеральная налоговая служба требует признать банкротом строительную компанию «Стройиндустрия» из Сургута (ХМАО). Она подала на компанию в суд, указано в документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Межрайонная налоговая инспекция №10 по ХМАО подала заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Стройиндустрия“. Сумма требований — 546?141?197 рублей», — указано на сайте арбитражного суда.

Компания «Стройиндустрия», по данным открытых источников, участвовала в госзакупках и строительных тендерах в Югре и за ее пределами. Она выполняла заказы на сотни миллионов рублей. Среди заказчиков — больницы, школы и энергетические компании.

Судя по отчету, опубликованному в системе ФНС, в 2024 году «Стройиндустрия» заработала почти 249 миллионов рублей чистой прибыли. Но при этом денег на счетах стало меньше — компания потратила на 787 миллионов больше, чем получила.

URA.RU направило запросы в компанию «Стройиндустрия». Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в начале года «Стройиндустрия» задолжала работникам более 80 миллионов рублей. Деньги не получили 655 сотрудников компании. После проверки руководство выплатило долги, а директора оштрафовали.

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

