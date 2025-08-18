18 августа 2025

В Пыть-Яхе кризис с автобусами: рейсы отменяются ежедневно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Происходит отмена рейсов автобусов из-за нехватки водителей у перевозчика
Происходит отмена рейсов автобусов из-за нехватки водителей у перевозчика Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) жители столкнулись с перебоями в работе автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Наш Пыть-Ях».

«По информации, предоставленной диспетчерской службой подрядной организации ООО „Русское“, по причине поломки транспортных средств, 19 августа на линии будут отсутствовать: автобус четыре по маршруту номер один, автобус по маршруту номер 18»», — написали в telegram-канале. Информация об отмене рейсов публикуется ежедневно.

В конце 2024 года возникала аналогичная ситуация, когда перевозчик «ЗапСибАвто» потерял водителей из-за задержек зарплат. Тогда компанию заменили на ООО «Русское» после угроз забастовок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) жители столкнулись с перебоями в работе автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Наш Пыть-Ях». «По информации, предоставленной диспетчерской службой подрядной организации ООО „Русское“, по причине поломки транспортных средств, 19 августа на линии будут отсутствовать: автобус четыре по маршруту номер один, автобус по маршруту номер 18»», — написали в telegram-канале. Информация об отмене рейсов публикуется ежедневно. В конце 2024 года возникала аналогичная ситуация, когда перевозчик «ЗапСибАвто» потерял водителей из-за задержек зарплат. Тогда компанию заменили на ООО «Русское» после угроз забастовок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...