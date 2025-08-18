В Пыть-Яхе кризис с автобусами: рейсы отменяются ежедневно

В Пыть-Яхе (ХМАО) жители столкнулись с перебоями в работе автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Наш Пыть-Ях».
«По информации, предоставленной диспетчерской службой подрядной организации ООО „Русское“, по причине поломки транспортных средств, 19 августа на линии будут отсутствовать: автобус четыре по маршруту номер один, автобус по маршруту номер 18»», — написали в telegram-канале. Информация об отмене рейсов публикуется ежедневно.
В конце 2024 года возникала аналогичная ситуация, когда перевозчик «ЗапСибАвто» потерял водителей из-за задержек зарплат. Тогда компанию заменили на ООО «Русское» после угроз забастовок.
