В ХМАО толпа мужчин с оружием преследовала подростков

В Нижневартовске школьники пожаловались на нескольких пьяных мужчин, мимо которых они проехали на самокатах. По словам подростков, на них якобы напали с разбитой бутылкой. В полиции сообщили URA.RU, что проводят проверку.
«Мы разговаривали с другом между собой и посмеялись. Как только мы отъехали, за нами побежали эта толпа мужиков. Мы остановились, ничего плохого не подумав. Поняв, что мужики пьяные, мы начали отъезжать. Не успев отъехать, возле меня мужик разбивает стеклянную бутылку, делая розочку. И идет на меня. Естественно, я спрыгнула с самоката и начала убегать», — говорится в публикации telegram-канала «ЧП Нижневартовск Происшествия».
Инцидент произошел на улице 60 лет Октября. Подростки утверждают, что при себе у мужчин был нож и пистолет. Однако очевидцы в комментариях выдвинули другую версию событий, заявив, что школьники начали грубить первыми. «Никаких пистолетов и ножей у взрослых мужиков я не наблюдала», — пишет в комментариях пользователь Алина.
В полицию при этом сообщений и заявлений не поступало. «По факту публикации проводится проверка», — сообщила агентству пресс-служба окружного УМВД.
