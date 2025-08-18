Природнадзор ХМАО открыл охоту на браконьеров из-за кедровых шишек

Окружной Природнадзор во время рейда поймал браконьеров, которые сбивали с деревьев кедровые шишки. При себе у них нашли специальное устройство — «кедротряс».
«В ходе сегодняшнего рейда инспектора задержали нарушителей, использовавших запрещенное приспособление для сбора кедровых шишек — так называемый „кедротряс“», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы завели административный протокол.
Собирать кедровые шишки в Югре можно будет с 25 августа. Но сбивать их с веток или портить деревья — запрещено, как и использовать любые устройства, которые портят кору. Разрешено лишь собирать уже опавшие шишки.
Ранее URA.RU рассказывало, что сборщиков шишек в ХМАО предостерегли от влюбленных лосей. Природнадзор предупредил югорчан о брачном периоде у животных, который начнется одновременно с сезоном сбора шишек.
