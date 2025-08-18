В Нижневартовске (ХМАО) жительница пожаловалась на подростков, которые не дают спать своими играми в мяч. Действие происходило в два с половиной часа ночи. Видео-подтверждение с возмущениями горожанка опубликовала в telegram-канал «Нижневартовск — инцидент».
«Просто время 02:30! Куда смотрят родители,интересно мне знать!», — негодует женщина.
На видео видно, как ребята перекидывают мяч по воздуху. Слышны удары мяча, лиц не видно. Местная жительница добавила, что это происходит не в первый раз.
Ранее URA.RU писало, что вечером в 14-ом микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) группа подростков устроили фруктовую бомбардировку по прохожим из окон. Дети кидались яблоками, грушами и едва не попали в голову одному из жителей.
