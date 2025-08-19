В ХМАО сотрудница почты украла выплаты у пенсионера

Сотрудница «Почты России» обворовала пенсионера из Нягани
Сотрудница «Почты России» обворовала пенсионера из Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) оператор почтового отделения украла выплаты у местного пенсионера. Она присвоила 250 тысяч рублей, говорится в материалах городского суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Используя свое служебное положение, подсудимая внесла в компьютерную программу ложные сведения о якобы выданной сумме в размере 251?876 рублей. Она зарегистрировала выплату, присвоила деньги и уничтожила документы», — говорится в приговоре суда.

Женщина работала оператором связи в Нягани и имела доступ к пенсионным выплатам. Получив на руки средства и поручение на выплату пенсионных накоплений, она провела фиктивную операцию, забрала деньги себе. Документы сотрудница почты подделала и уничтожила. Мошенничество вскрылось, когда пенсионер обратился в Пенсионный фонд, где ему сообщили, что деньги уже выданы.

Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения. Она получила год лишения свободы условно.

URA.RU направило запрос в АО «Почта России». Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU  что в ХМАО мать-начальница обокрала собственную почту.  Она фиктивно устроила дочерей на работу, таким образом похитив более миллиона рублей.

