В ХМАО сотрудница почты украла выплаты у пенсионера

В Нягани (ХМАО) оператор почтового отделения украла выплаты у местного пенсионера. Она присвоила 250 тысяч рублей, говорится в материалах городского суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Используя свое служебное положение, подсудимая внесла в компьютерную программу ложные сведения о якобы выданной сумме в размере 251?876 рублей. Она зарегистрировала выплату, присвоила деньги и уничтожила документы», — говорится в приговоре суда.
Женщина работала оператором связи в Нягани и имела доступ к пенсионным выплатам. Получив на руки средства и поручение на выплату пенсионных накоплений, она провела фиктивную операцию, забрала деньги себе. Документы сотрудница почты подделала и уничтожила. Мошенничество вскрылось, когда пенсионер обратился в Пенсионный фонд, где ему сообщили, что деньги уже выданы.
Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения. Она получила год лишения свободы условно.
URA.RU направило запрос в АО «Почта России». Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее URA.RU что в ХМАО мать-начальница обокрала собственную почту. Она фиктивно устроила дочерей на работу, таким образом похитив более миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!