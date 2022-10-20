Вице-премьер Чернышенко ждет увеличения турпотока в ХМАО

В ХМАО ожидается более 500 тысяч туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ожидает повышения туристического потока в ХМАО после подписания соглашения между властями региона и корпорацией «Туризм.РФ». Об этом сообщает официальный сайт властей округа.

«В Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетят более 500 тысяч гостей», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Корпорация «Туризм.РФ» поможет властям в ХМАО развивать инфраструктуру для туристов. В список перспективных для развития территорий вошли: горнолыжный комплекс «Трехгорье», расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк «Самаровский чугас», а также горы Северного и Приполярного Урала.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.