20 октября 2022

Вице-премьер Чернышенко ждет увеличения турпотока в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается более 500 тысяч туристов Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ожидает повышения туристического потока в ХМАО после подписания соглашения между властями региона и корпорацией «Туризм.РФ». Об этом сообщает официальный сайт властей округа.

«В Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетят более 500 тысяч гостей», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Корпорация «Туризм.РФ» поможет властям в ХМАО развивать инфраструктуру для туристов. В список перспективных для развития территорий вошли: горнолыжный комплекс «Трехгорье», расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк «Самаровский чугас», а также горы Северного и Приполярного Урала.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ожидает повышения туристического потока в ХМАО после подписания соглашения между властями региона и корпорацией «Туризм.РФ». Об этом сообщает официальный сайт властей округа. «В Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетят более 500 тысяч гостей», — заявил Дмитрий Чернышенко. Корпорация «Туризм.РФ» поможет властям в ХМАО развивать инфраструктуру для туристов. В список перспективных для развития территорий вошли: горнолыжный комплекс «Трехгорье», расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк «Самаровский чугас», а также горы Северного и Приполярного Урала. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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