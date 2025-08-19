Губернатор ХМАО завел канал в мессенджере MAX

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук завел свой канал в российском мессенджере MAX. Глава региона пообещал делится в нем свежими новостями.
«Здесь буду делиться результатами работы, рассказывать о важных событиях из жизни Югры, при необходимости сообщать оперативные новости. Приложение простое в использовании, а главное — безопасное», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Глава региона уже начал активно вести канал. Он также напомнил, что разработчики мессенджера планируют синхронизировать его с основными онлайн-сервисами госуслуг.
Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук поручил перевести рабочие чаты чиновников окружного правительства в MAX. Это нужно было сделать до 15 августа.
