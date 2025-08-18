18 августа 2025

В поликлинике ХМАО появится первый в регионе оптометрист

Первый в Югре оптометрист в поликлинике появится в Нижневартовске (архивное фото)
Первый в Югре оптометрист в поликлинике появится в Нижневартовске (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске появится первый в ХМАО оптометрист в поликлинике. Прием пациентов начнут вести с 1 сентября.

«Выпускница Омского медицинского университета Екатерина Баженова станет первым оптометристом в Югре. В этом году учреждение впервые выпустило специалистов со средним медицинским образованием этого профиля», — говорится на портале «Национальные проекты России». Прием будут вести в поликлинике №1.

Сейчас специалист проходит стажировку, для работы ей оборудовали кабинет с современной аппаратурой: авторефрактометры, тонометры и диоптриметры. Принимать здесь смогут до 30 пациентов за смену. «Оптометрист сможет проверить остроту зрения, провести осмотр и выявить признаки заболеваний глаз, чтобы при необходимости направить пациента к офтальмологу.

Ранее URA.RU рассказывало, какие опасные болезни выявляют при диспансеризации врачи в ХМАО. Тогда шла речь об ожирении, болезнях сердца, сахарном диабете и онкопатологии.

