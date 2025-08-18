18 августа 2025

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасности яблок

Чрезмерное употребление яблок может навредить желудку
Чрезмерное употребление яблок может навредить желудку

Окружной Роспотребнадзор посоветовал жителя ХМАО с проблемами с желудком быть осторожными с употреблением яблок в пищу. Большое количество фруктов могут навредить здоровью.

«Не забывайте о мере! Людям с гастритом или язвами следует ограничить их потребление. Также будьте внимательны: красные и желтые сорта содержат больше сахара и имеют высокий гликемический индекс. Не рекомендуется употреблять более трех средних яблок в день — это поможет избежать проблем с ЖКТ», — говорится в telegram-канале ведомства.

Яблоки в тоже время богаты витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье кишечника, выводя токсины и аллергены. Также они улучшают работу мозга, сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

«Как выбрать качественные яблоки? При покупке обращайте внимание на: крепкость плодов без признаков увядания, отсутствие постороннего запаха и белого налета, чистоту и сухость без пятен, целостность шкурки без повреждений», — поясняют инспекторы Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало, какие необычные зарубежные виды арбузов продают в ХМАО. Среди них как плоды без косточек, так и арбузы с желтой и оранжевой мякотью.

