«Я молила, чтобы он прекратил»: жительницу Сургута сутки избивал и удерживал в квартире молодой человек.

Жительницу Сургута сутки избивал и удерживал в квартире молодой человек
Несмотря на побои, девушке отказали в возбуждении уголовного дела
Несмотря на побои, девушке отказали в возбуждении уголовного дела

Жительницу Сургута целые сутки избивал и удерживал в квартире на улице Университетской, 21 ее молодой человек. С многочисленными травмами девушка обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали, рассказала URA.RU сама пострадавшая.

«Он взбесился из-за того, что я отдыхала с сестрой в ночном клубе. Когда я пришла домой, он принялся меня избивать — пинал ногами по голове и телу, таскал меня за волосы на коленях по полу. Я плакала и молила, чтобы он прекратил, а он продолжал меня истязать, приставлял мне нож к горлу и кричал, что меня нужно убить. Он сказал, что я заслужила все это, и никто мне не поможет», — поделилась собеседница.

Девушка объяснила, что не могла убежать из квартиры и никому позвонить, потому что бывший молодой человек запер квартиру изнутри и выкинул из окна ее телефон и вещи. Оставшись в ловушке, сургутянка на протяжении суток подвергалась зверскому избиению — сбежать удалось только тогда, когда мужчина потребовал сходить за выпивкой в магазин.

В УМВД Югры сообщили, что в данный момент проводится проверка про произошедшему. «Жалоба поступала, сотрудники полиции провели проверку — по результатам медицинской экспертизы вред здоровью не установлен. Проверка продолжается», — пояснили в ведомстве.

