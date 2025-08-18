18 августа 2025

Жителей ХМАО напугало нашествие странных насекомых. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Ханты-Мансийска пожаловались на нашествие насекомых
Жители Ханты-Мансийска пожаловались на нашествие насекомых Фото:

В Ханты-Мансийске жители пожаловались на нашествие странных насекомых. Они слетелись на свет возле одного из зданий на улице Ямской.

«Жители Ханты-Мансийска сняли нашествие странных насекомых, похожих на моль», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В публикации уточняется, что речь идет об улице Ямской.

К посту прикрепили видео, на котором видно, что тучи насекомых слетаются на свет. Также они облепили стены и потолок ближайших зданий. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотебнадзоре. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце прошлого лета водяные клопы атаковали прилавки магазинов в ХМАО. Причиной нашествия стало увеличение в округе водоемов со стоячей водой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске жители пожаловались на нашествие странных насекомых. Они слетелись на свет возле одного из зданий на улице Ямской. «Жители Ханты-Мансийска сняли нашествие странных насекомых, похожих на моль», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В публикации уточняется, что речь идет об улице Ямской. К посту прикрепили видео, на котором видно, что тучи насекомых слетаются на свет. Также они облепили стены и потолок ближайших зданий. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотебнадзоре. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце прошлого лета водяные клопы атаковали прилавки магазинов в ХМАО. Причиной нашествия стало увеличение в округе водоемов со стоячей водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...