В Ханты-Мансийске жители пожаловались на нашествие странных насекомых. Они слетелись на свет возле одного из зданий на улице Ямской.
«Жители Ханты-Мансийска сняли нашествие странных насекомых, похожих на моль», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В публикации уточняется, что речь идет об улице Ямской.
К посту прикрепили видео, на котором видно, что тучи насекомых слетаются на свет. Также они облепили стены и потолок ближайших зданий. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотебнадзоре. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в конце прошлого лета водяные клопы атаковали прилавки магазинов в ХМАО. Причиной нашествия стало увеличение в округе водоемов со стоячей водой.
