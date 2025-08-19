Движение будет закрыто до 18 часов
В городе Советском (ХМАО) 20 августа будет перекрыт участок улицы Ленина от улицы Гастелло до улицы Олега Кошевого. Движение здесь будет ограничено с 9 до 18 часов.
Движение будет ограничено из-за подготовки к мероприятию
«Уважаемые жители! Завтра, 20.08.2025, c 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Ленина от ул. Гастелло до ул. О. Кошевого», — сообщается в telegram-канале мэрии Советского района.
Уточняется, что ограничения связаны с подготовкой к конкурсу «Лесоруб Югры – 2025». Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
