19 августа 2025

В городе ХМАО на весь день перекроют центральную улицу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Движение будет закрыто до 18 часов
Движение будет закрыто до 18 часов

В городе Советском (ХМАО) 20 августа будет перекрыт участок улицы Ленина от улицы Гастелло до улицы Олега Кошевого. Движение здесь будет ограничено с 9 до 18 часов.

Движение будет ограничено из-за подготовки к мероприятию
Движение будет ограничено из-за подготовки к мероприятию
Фото:

«Уважаемые жители! Завтра, 20.08.2025, c 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Ленина от ул. Гастелло до ул. О. Кошевого», — сообщается в telegram-канале мэрии Советского района.

Уточняется, что ограничения связаны с подготовкой к конкурсу «Лесоруб Югры – 2025». Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

© Служба новостей «URA.RU»
