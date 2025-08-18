18 августа 2025

Росавиация лишила Utair разрешений на несколько международных рейсов из Сургута

Авиакомпания решила сама сдать допуски
Росавиация отозвала у авиакомпании Utair допуски на пять международных рейсов из Сургута. Речь идет, например, о перелетах в Минск, Астану, Стамбул.

«Направление Сургут-Минск. Отозвать допуск», — следует из документа, который опубликован на сайте ведомства. В приказе также идет речь о перевозках в Астану, Стамбул, Самарканд, Бухару.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании. Представители предприятия уточнили, что перелеты по этим направлениям не выполнялись. «Авиакомпания сама сдала допуски, которыми не пользуется», — пояснила пресс-служба.

Ранее URA.RU рассказывало, куда дешево улететь из ХМАО прямыми рейсами. Одни из самых доступных билетов в августе приходились на Махачкалу и Тюмень.

