Росавиация лишила Utair разрешений на несколько международных рейсов из Сургута

Росавиация отозвала у авиакомпании Utair допуски на пять международных рейсов из Сургута. Речь идет, например, о перелетах в Минск, Астану, Стамбул.
«Направление Сургут-Минск. Отозвать допуск», — следует из документа, который опубликован на сайте ведомства. В приказе также идет речь о перевозках в Астану, Стамбул, Самарканд, Бухару.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании. Представители предприятия уточнили, что перелеты по этим направлениям не выполнялись. «Авиакомпания сама сдала допуски, которыми не пользуется», — пояснила пресс-служба.
Ранее URA.RU рассказывало, куда дешево улететь из ХМАО прямыми рейсами. Одни из самых доступных билетов в августе приходились на Махачкалу и Тюмень.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!