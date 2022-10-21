В Тюменскую область придут дожди со снегом и минусовая температура. Фото

22 октября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

В Тюменскую область придет похолодание до -4 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В юго-восточных районах Тюменской области 22 октября ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. «Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Температура ночью -4, +1, днем +1, +6. По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в регионе до 9:00 22 октября местами ожидается туман. Кроме того, в Тюменской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности до 6:00 23 октября. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В юго-восточных районах Тюменской области 22 октября ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. «Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Температура ночью -4, +1, днем +1, +6. По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в регионе до 9:00 22 октября местами ожидается туман. Кроме того, в Тюменской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности до 6:00 23 октября.