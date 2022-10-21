В юго-восточных районах Тюменской области 22 октября ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
«Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Температура ночью -4, +1, днем +1, +6.
По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в регионе до 9:00 22 октября местами ожидается туман. Кроме того, в Тюменской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности до 6:00 23 октября.
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