21 октября 2022
20 октября 2022

В Тюменскую область придут дожди со снегом и минусовая температура. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменскую область придет похолодание до -4 градусов Фото:

В юго-восточных районах Тюменской области 22 октября ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

«Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Температура ночью -4, +1, днем +1, +6.

По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в регионе до 9:00 22 октября местами ожидается туман. Кроме того, в Тюменской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности до 6:00 23 октября.

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В юго-восточных районах Тюменской области 22 октября ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. «Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в крайних юго-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Температура ночью -4, +1, днем +1, +6. По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в регионе до 9:00 22 октября местами ожидается туман. Кроме того, в Тюменской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности до 6:00 23 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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