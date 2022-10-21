Власти Ноябрьска провели реформу администрации

Начальники двух управлений в Ноябрьске получат статус заместителей мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутаты городской думы Ноябрьска утвердили изменения в перечень административных должностей. В результате у мэра Ноябрьска появятся новые заместители, сообщает telegram-канал «Ноябрьск 24».

«У главы Ноябрьска появятся два новых заместителя. Изменения в перечень должностей администрации утвердили депутаты Гордумы», — сообщают в Telegram.

Статус заместителей главы администрации получат начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и начальник управления архитектуры и градостроительства. На заседании думы принято решение о смене названия управления по делам семьи и молодежи, оно станет называться управлением молодежной политики и туризма.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Лабытнанги испытывает трудности с реформами в пиар-блоке. Причиной стал недостаток опытных журналистов.