21 октября 2022
20 октября 2022

Власти Ноябрьска провели реформу администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальники двух управлений в Ноябрьске получат статус заместителей мэра Фото:

Депутаты городской думы Ноябрьска утвердили изменения в перечень административных должностей. В результате у мэра Ноябрьска появятся новые заместители, сообщает telegram-канал «Ноябрьск 24».

«У главы Ноябрьска появятся два новых заместителя. Изменения в перечень должностей администрации утвердили депутаты Гордумы», — сообщают в Telegram.

Статус заместителей главы администрации получат начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и начальник управления архитектуры и градостроительства. На заседании думы принято решение о смене названия управления по делам семьи и молодежи, оно станет называться управлением молодежной политики и туризма.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Лабытнанги испытывает трудности с реформами в пиар-блоке. Причиной стал недостаток опытных журналистов.

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Депутаты городской думы Ноябрьска утвердили изменения в перечень административных должностей. В результате у мэра Ноябрьска появятся новые заместители, сообщает telegram-канал «Ноябрьск 24». «У главы Ноябрьска появятся два новых заместителя. Изменения в перечень должностей администрации утвердили депутаты Гордумы», — сообщают в Telegram. Статус заместителей главы администрации получат начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и начальник управления архитектуры и градостроительства. На заседании думы принято решение о смене названия управления по делам семьи и молодежи, оно станет называться управлением молодежной политики и туризма. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Лабытнанги испытывает трудности с реформами в пиар-блоке. Причиной стал недостаток опытных журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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