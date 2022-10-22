Несовершеннолетний водитель и его пассажиры получили травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вчера в Тюмени произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали трое подростков. Один из них был за рулем ВАЗ-2106. Водитель не пропустил машину на перекрестке и в результате столкновения задел проезжавший рядом Datsun. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сеченова и Щербакова столкнулись ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero, от удара ВАЗ отбросило на Datsun. Водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке иномарке», — сообщили предварительную версию произошедшего в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

В результате аварии водитель ВАЗ-2106 в возрасте 16 лет и его пассажиры 16 и 17 лет получили травмы. При этом несовершеннолетний не имел права на управление транспортом. Ранее его уже задерживали за вождение без соответствующего удостоверения. Выяснилось, что автомобиль он получил после обмена своего телефона на машину.