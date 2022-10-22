22 октября 2022
21 октября 2022

Подросток за рулем устроил массовое ДТП в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., дтп, авария
Несовершеннолетний водитель и его пассажиры получили травмы Фото:

Вчера в Тюмени произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали трое подростков. Один из них был за рулем ВАЗ-2106. Водитель не пропустил машину на перекрестке и в результате столкновения задел проезжавший рядом Datsun. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сеченова и Щербакова столкнулись ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero, от удара ВАЗ отбросило на Datsun. Водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке иномарке», — сообщили предварительную версию произошедшего в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

В результате аварии водитель ВАЗ-2106 в возрасте 16 лет и его пассажиры 16 и 17 лет получили травмы. При этом несовершеннолетний не имел права на управление транспортом. Ранее его уже задерживали за вождение без соответствующего удостоверения. Выяснилось, что автомобиль он получил после обмена своего телефона на машину.

Фото:

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Вчера в Тюмени произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали трое подростков. Один из них был за рулем ВАЗ-2106. Водитель не пропустил машину на перекрестке и в результате столкновения задел проезжавший рядом Datsun. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Около восьми часов вечера на перекрестке улиц Сеченова и Щербакова столкнулись ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero, от удара ВАЗ отбросило на Datsun. Водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке иномарке», — сообщили предварительную версию произошедшего в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. В результате аварии водитель ВАЗ-2106 в возрасте 16 лет и его пассажиры 16 и 17 лет получили травмы. При этом несовершеннолетний не имел права на управление транспортом. Ранее его уже задерживали за вождение без соответствующего удостоверения. Выяснилось, что автомобиль он получил после обмена своего телефона на машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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