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Активиста из ЯНАО обвинили в разжигании межнационального конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, север, национальная одежда, ненцы, ханты, кмнс
Активиста обвинили в разжигании конфликта с КМНС Фото:

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов заявил о приостановке своей деятельности. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона, сообщил активист в своем telegram-канале.

«Меня уведомили сотрудники полиции УМВД Пуровского района о том, что в отношении меня проводится проверка по заявлению жителей Тарко-Сале о разжигании межнационального конфликта с КМНС в нашей группе „Своих не бросаем Тарко-Сале“, несмотря на то, что я на протяжении всей своей активистской деятельности считал приоритетом помогать жителям Ямала в решении проблем», — говорится в сообщении. Шевцов отметил, что вынужден ограничить свою активность, а возможно и вовсе ее прекратить.

В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Шевцов поддерживает мобилизованных земляков. Активист проводит сборы и закупает необходимые солдатам вещи.

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Активист из ЯНАО Алексей Шевцов заявил о приостановке своей деятельности. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона, сообщил активист в своем telegram-канале. «Меня уведомили сотрудники полиции УМВД Пуровского района о том, что в отношении меня проводится проверка по заявлению жителей Тарко-Сале о разжигании межнационального конфликта с КМНС в нашей группе „Своих не бросаем Тарко-Сале“, несмотря на то, что я на протяжении всей своей активистской деятельности считал приоритетом помогать жителям Ямала в решении проблем», — говорится в сообщении. Шевцов отметил, что вынужден ограничить свою активность, а возможно и вовсе ее прекратить. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Шевцов поддерживает мобилизованных земляков. Активист проводит сборы и закупает необходимые солдатам вещи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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