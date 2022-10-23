Активиста из ЯНАО обвинили в разжигании межнационального конфликта

Активиста обвинили в разжигании конфликта с КМНС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов заявил о приостановке своей деятельности. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона, сообщил активист в своем telegram-канале.

«Меня уведомили сотрудники полиции УМВД Пуровского района о том, что в отношении меня проводится проверка по заявлению жителей Тарко-Сале о разжигании межнационального конфликта с КМНС в нашей группе „Своих не бросаем Тарко-Сале“, несмотря на то, что я на протяжении всей своей активистской деятельности считал приоритетом помогать жителям Ямала в решении проблем», — говорится в сообщении. Шевцов отметил, что вынужден ограничить свою активность, а возможно и вовсе ее прекратить.

В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Шевцов поддерживает мобилизованных земляков. Активист проводит сборы и закупает необходимые солдатам вещи.