Активисты из ЯНАО продолжают поддерживать мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители движения «Своих не бросаем» из ЯНАО подготовили для передовой армейский УАЗик. Об этом активист Алексей Шевцов рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня были куплены канистры, карабины, защитные очки, зажимы, гвозди, тепловые пушки и многое другое. Так же сделали покраску армейского УАЗика на передовую. Спасибо Вам, что вы с нами и помогаете бойцам», — говорится в сообщении.

Алексей Шевцов также поблагодарил неравнодушных людей и лично Оксану Кравченко за помощь в закупке всего необходимого. В свою очередь Оксана разместила на своей личной странице соцсети «Вконтакте» пост, в котором выразила поддержку мобилизованным ребятам.

«Прошедший день провела оказывая помощь в сборе мобилизованных ямальцев. Считаю, что тут каждый должен внести любой свой вклад в будущее России, в будущее наших детей! Кто-то „рублем“, кто-то делом», — говорится в записи.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ЯНАО помогли мобилизованному земляку в Омске. Жителю Ноябрьска перевели 15 тысяч рублей, чтобы он приобрел все необходимое.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии.

Армейский УАЗик до покраски telegram-канал Алексея Шевцова