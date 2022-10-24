Тюменцы не увидят редкое астрономическое явление

Частное солнечное затмение, которое 25 октября наблюдается в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Западной Сибири, останется невидимым для жителей Тюмени из-за пасмурной погоды. Явление на территории региона стартовало в 14:50, и продлится более часа.
По данным тюменской обсерватории «Старая башня», пик затмения в Тюмени должен случиться в 16:02. В областной столице Луна закроет Солнце на более чем 80%. Однако согласно данным метеосервисов, облачная и пасмурная погода к этому моменту не рассеется, поэтому увидеть природное явление тюменцы не смогут.
При этом жители города могут увидеть прямой эфир затмения из разных уголков мира. Трансляцию на YouTube ведет проект Timeanddate.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii