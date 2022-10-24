Тюменцы не увидят редкое астрономическое явление

Жители Тюмени не увидят частное солнечное затмение из-за пасмурной погоды

Затмение в Тюмени не видно из-за пасмурной погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частное солнечное затмение, которое 25 октября наблюдается в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Западной Сибири, останется невидимым для жителей Тюмени из-за пасмурной погоды. Явление на территории региона стартовало в 14:50, и продлится более часа.

По данным тюменской обсерватории «Старая башня», пик затмения в Тюмени должен случиться в 16:02. В областной столице Луна закроет Солнце на более чем 80%. Однако согласно данным метеосервисов, облачная и пасмурная погода к этому моменту не рассеется, поэтому увидеть природное явление тюменцы не смогут.

При этом жители города могут увидеть прямой эфир затмения из разных уголков мира. Трансляцию на YouTube ведет проект Timeanddate.