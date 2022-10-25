Курганца будут судить за постоянные побои беременной супруги

Житель Далматовского округа (Курганская область) предстанет перед судом по обвинению в нанесении вреда здоровью и истязании своей беременной супруги. Об этом сообщили в прокуратуре области.
«Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 112, п. „в“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, <…> причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. 36-летний мужчина первый раз избил жену в августе 2021 года и сломал ей нижнюю челюсть.
Спустя некоторое время, по версии следствия, он взялся за старое и на протяжении двух с половиной месяцев в начале 2022 года наносил побои женщине. При этом мужчину не останавливал тот факт, что супруга была беременна. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд, сообщили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области из ревности пытался убить подругу. При этом ранее судимый мужчина ранил ножом еще трех человек, которые пытались его остановить.
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