Курганца будут судить за постоянные побои беременной супруги

Беременная жительница Курганской области постоянно подвергалась побоям Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель Далматовского округа (Курганская область) предстанет перед судом по обвинению в нанесении вреда здоровью и истязании своей беременной супруги. Об этом сообщили в прокуратуре области.

«Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 112, п. „в“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, <…> причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. 36-летний мужчина первый раз избил жену в августе 2021 года и сломал ей нижнюю челюсть.

Спустя некоторое время, по версии следствия, он взялся за старое и на протяжении двух с половиной месяцев в начале 2022 года наносил побои женщине. При этом мужчину не останавливал тот факт, что супруга была беременна. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд, сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области из ревности пытался убить подругу. При этом ранее судимый мужчина ранил ножом еще трех человек, которые пытались его остановить.