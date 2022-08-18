Курганец из ревности пытался убить подругу и еще трех человек

Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство четырех человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Куртамышском районе Курганской области задержан подозреваемый в покушении на убийство своей подруги и трех знакомых, которые пытались ему помешать. Мужчина ранил четырех человек ножом, сообщили в пресс-службе курганского следственного управления СКР.

«32-летний житель села Маслово Куртамышского района задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчина дал признательные показания, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос о его заключении под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 августа подозреваемый с сожительницей распивали спиртное в компании знакомых. На почве ревности возникла ссора, после чего мужчина несколько раз ударил подругу ножом и стал ее душить. Трое гостей пытались заступиться за женщину, но он напал и на них. Обезвредить ревнивца помог пришедший на помощь сосед, который вызвал скорую помощь и полицию. Всем четверым пострадавшим была оказана медпомощь, двое из них госпитализированы со множественными колото-резанными ранами. Ранее фигурант уголовного дела неоднократно был судим за кражи.