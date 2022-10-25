Власти Кургана продают здание, где находится медцентр

26 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Решение о продаже здания было принято на заседание Курганской облдумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана решила продать здание в центре города, в котором расположен медцентр. Первоначальная стоимость помещения оценивается в 1,5 миллиона рублей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской гордумы. «Предлагается внести в план приватизации нежилое помещение по улице Куйбышева 51а. Данное помещение с июля 2018 года арендует компания ООО „Элемент-М“. Там расположен медицинский центр. Арендатор просит предоставить приоритетное право продажи. Согласно предварительной оценке, здание оценивается на сумму в 1,5 миллиона рублей», — сказала замдиректора департамент финансов и имущества администрации города Кургана Ирина Шевелева. Данное решение было поддержано депутатами гордумы. Сейчас будет проводится аукционная оценка и дальнейшая продажа здания. Ранее URA.RU писало, что в Курганской гордуме через полтора месяца после выборов представили нового депутата Алексея Маркина. На заседании ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Мэрия Кургана решила продать здание в центре города, в котором расположен медцентр. Первоначальная стоимость помещения оценивается в 1,5 миллиона рублей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской гордумы. «Предлагается внести в план приватизации нежилое помещение по улице Куйбышева 51а. Данное помещение с июля 2018 года арендует компания ООО „Элемент-М“. Там расположен медицинский центр. Арендатор просит предоставить приоритетное право продажи. Согласно предварительной оценке, здание оценивается на сумму в 1,5 миллиона рублей», — сказала замдиректора департамент финансов и имущества администрации города Кургана Ирина Шевелева. Данное решение было поддержано депутатами гордумы. Сейчас будет проводится аукционная оценка и дальнейшая продажа здания. Ранее URA.RU писало, что в Курганской гордуме через полтора месяца после выборов представили нового депутата Алексея Маркина. На заседании ему вручили удостоверение и нагрудный знак.