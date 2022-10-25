В гордуме Кургана через полтора месяца после выборов представили нового депутата

Новому депутату городской думы Кургана вручили удостоверение и нагрудный знак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатам Курганской городской думы спустя полтора месяцев после довыборов официально представили депутата Алексея Маркина. На заседании 26 октября ему вручили депутатское удостоверение и нагрудный знак, передает корреспондент URA.RU.

«Вручаем нагрудный знак и удостоверение нашему коллеге Алексею Маркину», — сказал в начале заседания председатель городской думы Игорь Прозоров. Депутаты нового коллегу встретили аплодисментами. Другому депутату, Кириллу Гринюку, который победил на довыборах на округу №1, удостоверение и знак вручали на заседании в сентябре.

URA.RU писало, что довыборы в городскую думу проходили 11 сентября. В Кургане наибольшее число голосов получили Кирилл Гринюк (округ №1) и Алексей Маркин (округ №6). Данные места освободились из-за ряда скандалов. На одномандатном округе №1 Сергей Руденко отказался от мандата депутата осенью 2021 года. Тогда ему предложили работу в Москве. В округе №6 мандата лишился Сергей Бардин из-за того, что он не указал часть сведений о доходах и имуществе.