Курганские предприятия незаконно принимали тонны мяса и колбасы

Всего предприятиями было незаконно получено более 4 тонн продукции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выявили шесть «фантомных» предприятий, которые занимались оборотом животноводческой продукции уже после официального прекращения деятельности. По данным ФГИС «Меркурий», на площадки компаний продолжала поступать мясная и молочная продукция. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ходе анализа производственных площадок, осуществляющих свою деятельность в Курганской области, установлено, что из 25 площадок, прекративших свою деятельность, на 6 систематически осуществлялось перемещение поднадзорной продукции. Так, например, на площадке ИП З. в Белозерском районе зафиксировано поступление 1 391,2 кг мясной продукции, на площадке ООО Л. в Петуховский районе — поступление 1 024,5 кг колбасных изделий», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Такие же нарушения были зафиксированы на площадках в городе Кургане, Лебяжьевском и Кетовском районах. В уже не существующие компании поступали мясо, колбаса, молоко и рыба. Всего в результате незаконной деятельности предприятиями было получено более 4 тонн продукции. По данным регионального Россельхознадзора, данные площадки исключены из реестра ФГИС «Цербер».

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области работают 12 компаний-призраков, которые занимались незаконным оборотом продукции. Предприятия принимали мясо, молоко и полуфабрикаты.