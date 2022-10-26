Средняя номинальная зарплата в Тюменской области на август — 59 300 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области в августе снизилась на 4,9 тысяч рублей по сравнению с июлем, и составила 59,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьстате». Также за год уменьшилась покупательная способность жителей региона.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Тюменской области. Июль 2022 года — 64 200 рублей. Август 2022 года — 59 300 рублей», — сообщили URA.RU в «Тюменьстате».

Таким образом снижение за месяц составило 4,9 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — это та цифра, которая получается делением фонда оплаты труда организации на число ее сотрудников.

Существует также реальная начисленная заработная плата. Она демонстрирует, сколько товаров и услуг тюменцы могут приобрести на свой доход. Согласно этому показателю, покупательная способность жителей региона за год ухудшилась: по отношению к августу 2021 года она составила 98,4%, то есть тюменцы смогли себе позволить меньше, чем год назад.