Тюменские власти раскрыли число мобилизованных учителей

Из школ Тюменской области в рамках частичной мобилизации призвали семь учителей

26 октября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Среди мобилизованных оказалось семь мужчин, работающих учителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Из Тюменской области в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали семь учителей. Данные сообщили в департаменте образования и науки региона. «Согласно оперативным данным на 20 октября численность мобилизованных мужчин-учителей составляет семь человек. Вакансии в школах закрываются в штатном режиме», — сообщили изданию 72.ru в департаменте. Ранее URA.RU также сообщало, что учителя из Тюменской области отправились на работу в Донбасс. Преподавать в Краснодоне и Краснодонском районе будет трое педагогов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время. Ранее Министерство просвещения России ходатайствовало об отсрочке для школьных учителей. Там попросили ее для всех педагогических работников, попадающих под частичную мобилизацию.

Из Тюменской области в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали семь учителей. Данные сообщили в департаменте образования и науки региона. «Согласно оперативным данным на 20 октября численность мобилизованных мужчин-учителей составляет семь человек. Вакансии в школах закрываются в штатном режиме», — сообщили изданию 72.ru в департаменте. Ранее URA.RU также сообщало, что учителя из Тюменской области отправились на работу в Донбасс. Преподавать в Краснодоне и Краснодонском районе будет трое педагогов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время. Ранее Министерство просвещения России ходатайствовало об отсрочке для школьных учителей. Там попросили ее для всех педагогических работников, попадающих под частичную мобилизацию.