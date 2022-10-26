Тюменские власти раскрыли число мобилизованных учителей

Из школ Тюменской области в рамках частичной мобилизации призвали семь учителей
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Среди мобилизованных оказалось семь мужчин, работающих учителями Фото:
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Мобилизация в России

Из Тюменской области в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали семь учителей. Данные сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Согласно оперативным данным на 20 октября численность мобилизованных мужчин-учителей составляет семь человек. Вакансии в школах закрываются в штатном режиме», — сообщили изданию 72.ru в департаменте.

Ранее URA.RU также сообщало, что учителя из Тюменской области отправились на работу в Донбасс. Преподавать в Краснодоне и Краснодонском районе будет трое педагогов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время. Ранее Министерство просвещения России ходатайствовало об отсрочке для школьных учителей. Там попросили ее для всех педагогических работников, попадающих под частичную мобилизацию.

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Из Тюменской области в рамках частичной мобилизации на военную службу призвали семь учителей. Данные сообщили в департаменте образования и науки региона. «Согласно оперативным данным на 20 октября численность мобилизованных мужчин-учителей составляет семь человек. Вакансии в школах закрываются в штатном режиме», — сообщили изданию 72.ru в департаменте. Ранее URA.RU также сообщало, что учителя из Тюменской области отправились на работу в Донбасс. Преподавать в Краснодоне и Краснодонском районе будет трое педагогов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время. Ранее Министерство просвещения России ходатайствовало об отсрочке для школьных учителей. Там попросили ее для всех педагогических работников, попадающих под частичную мобилизацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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