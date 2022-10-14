Минпросвещения РФ просит защитить учителей от мобилизации

14 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Минпросвещения призывает правительство освободить школьных учителей от призыва на мобилизацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство просвещения России направило ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей в правительство. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Андрей Корнеев. «Соответствующее ходатайство мы направили в правительство. Ждем решения правительства и будем это всесторонне продвигать», — сказал Корнеев ТАСС. По его словам, в ходатайстве идет речь обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время.

Министерство просвещения России направило ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей в правительство. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Андрей Корнеев. «Соответствующее ходатайство мы направили в правительство. Ждем решения правительства и будем это всесторонне продвигать», — сказал Корнеев ТАСС. По его словам, в ходатайстве идет речь обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время.