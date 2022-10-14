Минпросвещения РФ просит защитить учителей от мобилизации

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Минпросвещения призывает правительство освободить школьных учителей от призыва на мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Министерство просвещения России направило ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей в правительство. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Андрей Корнеев.

«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство. Ждем решения правительства и будем это всесторонне продвигать», — сказал Корнеев ТАСС. По его словам, в ходатайстве идет речь обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время.

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Министерство просвещения России направило ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей в правительство. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Андрей Корнеев. «Соответствующее ходатайство мы направили в правительство. Ждем решения правительства и будем это всесторонне продвигать», — сказал Корнеев ТАСС. По его словам, в ходатайстве идет речь обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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