Минпросвещения РФ просит защитить учителей от мобилизации

Минпросвещения призывает правительство освободить школьных учителей от призыва на мобилизацию
новость из сюжетаМобилизация в России
Министерство просвещения России направило ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей в правительство. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Андрей Корнеев.
«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство. Ждем решения правительства и будем это всесторонне продвигать», — сказал Корнеев ТАСС. По его словам, в ходатайстве идет речь обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Под критерии мобилизации не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся в вечернее время.
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