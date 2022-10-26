26 октября 2022
25 октября 2022

В ЯНАО улучшат связь и скорость интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ростелеком» расширил линию связи «Ноябрьск — Новый Уренгой» Фото:

Специалисты «Ростелекома» в ЯНАО расширили участок магистральной линии связи «Ноябрьск — Новый Уренгой», это сделает связь более устойчивой и в будущем увеличит скорость интернета. Об этом заявил директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев.

«Расширение пропускной способности существующих волоконно-оптических линий связи — важный шаг в реализации комплексной программы компании по увеличению мощности собственной магистральной сети. Это всегда непростая задача, учитывая климатические особенности округа. Реализуя подобные крупные проекты, мы уверенно идем к своей цели — обеспечению жителей Ямала качественной связью и современными телекоммуникационными услугами», — отметил Щелгачев.

Работы по модернизации магистрального участка длились 10 месяцев. Новое телекоммуникационное оборудование позволило увеличить пропускную способность главного канала со 100 Гбит/с до 200 Гбит/с. Монтажные работы на участке завершены. Следующим этапом станет модернизация главной артерии до Салехарда.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нового Уренгоя пожаловались на снижении скорости интернета. В ПАО «Ростелеком» ответили, что наблюдались неполадки с услугами из-за технической неисправности.

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Специалисты «Ростелекома» в ЯНАО расширили участок магистральной линии связи «Ноябрьск — Новый Уренгой», это сделает связь более устойчивой и в будущем увеличит скорость интернета. Об этом заявил директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев. «Расширение пропускной способности существующих волоконно-оптических линий связи — важный шаг в реализации комплексной программы компании по увеличению мощности собственной магистральной сети. Это всегда непростая задача, учитывая климатические особенности округа. Реализуя подобные крупные проекты, мы уверенно идем к своей цели — обеспечению жителей Ямала качественной связью и современными телекоммуникационными услугами», — отметил Щелгачев. Работы по модернизации магистрального участка длились 10 месяцев. Новое телекоммуникационное оборудование позволило увеличить пропускную способность главного канала со 100 Гбит/с до 200 Гбит/с. Монтажные работы на участке завершены. Следующим этапом станет модернизация главной артерии до Салехарда. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нового Уренгоя пожаловались на снижении скорости интернета. В ПАО «Ростелеком» ответили, что наблюдались неполадки с услугами из-за технической неисправности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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