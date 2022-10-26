В Кургане составили рейтинг перевозчиков

Перевозчиков оценивали по стоимости проезда, чистоте салонов, графику маршрутов и количеству жалоб от пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане определили лучших перевозчиков. В лидеры рейтинга вошли компании «Транссервис», «Транспортная Компания» и ИП Мунтян. Об этом сообщает Союз транспортных организаций Курганской области.

«К дню автомобилиста Союз транспортников разработал рейтинг перевозчиков Кургана. Оценивался комплекс характеристик: стоимость проезда, предоставляемые скидки, регулярность движения по маршруту, количество ДТП и нарушений ПДД, чистота салонов, комфорт и количество жалоб от пассажиров», — говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занял перевозчик «Транссервис» (46 баллов), на втором месте расположилась «Транспортная Компания» (43 балла), на третьем — ИП Мунтян (41 балл). Перевозчиков также оценивали по техническому состоянию автопарка, регулярному обслуживанию отдаленных районов города и перевозок в вечернее время. Максимально можно было получить 100 баллов.

В транспортном союзе региона подчеркнули, что цель рейтинга — реально оценить существующие проблемы, чтобы сделать общественный транспорт более безопасным, удобным и качественным. «Оценки победителей ясно показывают, что ситуация с пассажирскими перевозками не идеальная, что подтверждается регулярными публикациями в соцсетях недовольных пассажиров», — добавили в союзе.

Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана определились со сроком полной замены городских автобусов. Полностью обновить автопарк планируют в течение пяти лет. До этого сообщалось, что к концу 2027 года число автобусов среднего и большого классов вырастет до 164 единиц. Также через пять в городе планируют адаптировать более 50 автобусов для маломобильных граждан.