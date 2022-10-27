Дизайнер с мировым именем впечатлился красотой курганских полей

Российский дизайнер отметил красоту курганских полей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский промышленный дизайнер и руководитель московского центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Владимир Пирожков в рамках губернаторских чтений рассказал журналистам о том, что его впечатлило в Кургане. Он отметил индустриальный парк и распаханные поля.

«Очень красивый край! У вас здесь большие поля, они все распаханы. Я удивился, знаете чему? Что лес чистый! Что мало валежника и аккуратно все. Показали утром технопарк и много детских площадок, что очень важно. У меня у самого дочка растет. Утром у нее тур по детским площадкам. И, если есть тур по детским площадкам в городе, то мамочки будут рады, — рассказал Пирожков.

Также дизайнер отметил потенциал региона в части привлечения специалистов из крупных городов, которые, по его мнению, «устали от мегаполиса и хотят жить на своей земле». Ранее губернатор Вадим Шумков предложил Владимиру Пирожкову преподавать в Курганском госуниверситете. Дизайнер пообещал подумать над «частичным» преподаванием.

В губернаторских чтениях участвуют все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Владимир Пирожков приглашен в качестве специального гостя мероприятия. По данным из открытых источников, он входит в пятерку лучших автомобильных дизайнеров мира.