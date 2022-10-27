27 октября 2022

Мобилизованным Тюменской области начали поступать обещанные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон Тввику. Тюмень , армия, военные, солдаты, военный полигон, пехота, служба в армии, резервисты, мобилизованные, сво, специальная военная операция
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области начали получать единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее тюменский губернатор Александр Моор заявил, что указанная сумма будет автоматически поступать на счета тюменцев, попавших под мобилизацию.

«Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета. Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан. Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области», — сообщает telegram-канал Инфоцентра.

Там добавили, что единовременная выплата не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих для назначения мер социальной поддержки и никак не повлияет на расчет таких пособий.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны, под нее попадут более 300 тыс. военнослужащих запаса. В первую очередь, имеющих реальный боевой опыт и военно-учетные специальности. Мобилизованные Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Мобилизованные жители Тюменской области начали получать единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее тюменский губернатор Александр Моор заявил, что указанная сумма будет автоматически поступать на счета тюменцев, попавших под мобилизацию. «Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета. Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан. Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области», — сообщает telegram-канал Инфоцентра. Там добавили, что единовременная выплата не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих для назначения мер социальной поддержки и никак не повлияет на расчет таких пособий. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны, под нее попадут более 300 тыс. военнослужащих запаса. В первую очередь, имеющих реальный боевой опыт и военно-учетные специальности. Мобилизованные Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...