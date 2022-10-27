Мобилизованным Тюменской области начали поступать обещанные выплаты

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Мобилизованные жители Тюменской области начали получать единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее тюменский губернатор Александр Моор заявил, что указанная сумма будет автоматически поступать на счета тюменцев, попавших под мобилизацию.

«Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета. Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан. Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области», — сообщает telegram-канал Инфоцентра.

Там добавили, что единовременная выплата не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих для назначения мер социальной поддержки и никак не повлияет на расчет таких пособий.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны, под нее попадут более 300 тыс. военнослужащих запаса. В первую очередь, имеющих реальный боевой опыт и военно-учетные специальности. Мобилизованные Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ.