В курганском оперштабе определили, как будут решать срочные вопросы

В Кургане будут проводить заочные заседания оперштаба, созданного по указу президента

В Курганской области утвердили порядок работы нового оперативного штаба (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области оперативный штаб, который создан по указу президента России Владимира Путина, будет рассматривать срочные вопросы и принимать решения по ним в заочном формате. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходимости по решению председателя в очной либо заочной формах. <…> В случае необходимости рассмотрения оперативным штабом вопросов, не требующих отлагательств, решения по ним может приниматься путем заочного голосования. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих», — указано в постановлении. Секретарь должен будет сообщить членам оперштаба о принятом решении, а также указать до какого числа нужно отправить мнения по обсуждаемым вопросам.

Ранее URA.RU писало, что в состав оперативного штаба входят заместители губернатора Курганской области, директора областных департаментов, руководители силовых структур, представители федеральных компаний. Возглавляет оперштаб губернатор Вадим Шумков.

Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Курганскую область — уровень базовой готовности.