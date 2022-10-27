Жителя Москвы обвинили в создании ОПГ в Кургане, похитившей 15 млн рублей

В Кургане ОПГ занималась финансовыми хищениями при помощи банковского оборудования Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы, создавшего с местными жителями преступную группы и похитившую средства финансовых организаций. Нанесенный ущерб составляет 15 млн рублей. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«Первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы лиц, занимавшихся хищением денежных средств финансовых организаций в особо крупном размере. Они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере организованной группой), преступления предусмотренного п. „а“, „б“ ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация организованной группой в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре. При проведении сделок москвич и два его курганских подельника похитили у трех банков около 15 млн рублей.

Курганцы брали в банках карты и оборудование. С их помощью злоумышленники осуществляли фиктивные банковские сделки в Москве и переводили деньги на свои счета.

«Противоправная деятельность аферистов была пресечена осенью минувшего года в результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Кургану», — сообщили в областной полиции. Лидера группы из Москвы привезли в Курган и поместили в СИЗО. Местные участники ОПГ находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении руководителя ОПГ из Москвы передадут в суд. Это произойдет после вручения копии обвинительного заключения фигуранту дела. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор участнику шадринской ОПГ. Мужчина, обвиняемый в убийствах и других преступлениях, находился в розыске более 15 лет.