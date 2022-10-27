Активист из ЯНАО снова проводит закупку для мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов возобновил деятельность и снова помогает мобилизованным солдатам с закупкой всего необходимого в полевых условиях. Фото с чеками и словами благодарности он опубликовал в своем личном tekegram-канале.

«Дорогие земляки, спасибо Вам», — говорится в сообщении. Судя по платежным документам, опубликованным в посте, приобретен генератор, карабины, варежки на сумму более 22 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в отношении активиста из ЯНАО проводится проверка. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона.

Алексей Шевцов возобновил закупку всего необходимого для мобилизованных земляков telegram-канал Алексея Шевцова