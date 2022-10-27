27 октября 2022

Активист из ЯНАО возобновил свою деятельность. Фото

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Активист из ЯНАО снова проводит закупку для мобилизованных земляков Фото:

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов возобновил деятельность и снова помогает мобилизованным солдатам с закупкой всего необходимого в полевых условиях. Фото с чеками и словами благодарности он опубликовал в своем личном tekegram-канале.

«Дорогие земляки, спасибо Вам», — говорится в сообщении. Судя по платежным документам, опубликованным в посте, приобретен генератор, карабины, варежки на сумму более 22 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в отношении активиста из ЯНАО проводится проверка. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона.

Алексей Шевцов возобновил закупку всего необходимого для мобилизованных земляков
Стоимость последней закупки составила свыше 22 тысяч рублей

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Активист из ЯНАО Алексей Шевцов возобновил деятельность и снова помогает мобилизованным солдатам с закупкой всего необходимого в полевых условиях. Фото с чеками и словами благодарности он опубликовал в своем личном tekegram-канале. «Дорогие земляки, спасибо Вам», — говорится в сообщении. Судя по платежным документам, опубликованным в посте, приобретен генератор, карабины, варежки на сумму более 22 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в отношении активиста из ЯНАО проводится проверка. Причиной стало заявление жителей Тарко-Сале о разжигании Шевцовым межнационального конфликта с коренными жителями региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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