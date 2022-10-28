28 октября 2022
27 октября 2022

Спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту

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Спортсмен взял золото (фото из архива) Фото:

Спортсмен из Губкинского (ЯНАО) Ильяс Сарсембаев завоевал золото на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту.

«В весовой категории 78 кг Ильяс стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата в длинном цикле. Тренируется спортсмен в спортшколе „Зенит“ под руководством Евгения Латыпова», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии.

Ильяс Сарсембаев завоевал две медали

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Спортсмен из Губкинского (ЯНАО) Ильяс Сарсембаев завоевал золото на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. «В весовой категории 78 кг Ильяс стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата в длинном цикле. Тренируется спортсмен в спортшколе „Зенит“ под руководством Евгения Латыпова», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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