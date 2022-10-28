Спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту

Спортсмен взял золото (фото из архива)
Спортсмен из Губкинского (ЯНАО) Ильяс Сарсембаев завоевал золото на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту.
«В весовой категории 78 кг Ильяс стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата в длинном цикле. Тренируется спортсмен в спортшколе „Зенит“ под руководством Евгения Латыпова», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии.
Ильяс Сарсембаев завоевал две медали
Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao