Спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту

29 октября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Спортсмен взял золото (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спортсмен из Губкинского (ЯНАО) Ильяс Сарсембаев завоевал золото на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. «В весовой категории 78 кг Ильяс стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата в длинном цикле. Тренируется спортсмен в спортшколе „Зенит“ под руководством Евгения Латыпова», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии. Ильяс Сарсембаев завоевал две медали Тelegram-канал «Ямал Спорт»

Спортсмен из Губкинского (ЯНАО) Ильяс Сарсембаев завоевал золото на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. «В весовой категории 78 кг Ильяс стал победителем первенства и серебряным призером чемпионата в длинном цикле. Тренируется спортсмен в спортшколе „Зенит“ под руководством Евгения Латыпова», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии.