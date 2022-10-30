30 октября 2022
29 октября 2022

Власти ЯНАО ищут управленца на должность, которая год остается вакантной

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с архитектором Мэттом Картрайтом. Екатеринбург
Последний начальник управления ушел с поста в 2021 году Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Администрация Муравленко (ЯНАО) повторно объявила конкурс на должность главного архитектора, которая больше года остается свободной. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Муравленко объявлен. Прием документов с 27 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года», — сообщили агентству в администрации.

Сейчас обязанности начальника управления исполняет Эльвира Ихсанова. Весной власти Муравленко уже проводили конкурс на место управленца, но выбранный претендент отказался от должности. Ранее кресло начальника управления занимала Наталья Залевадная, которая в августе 2021 года перешла работать в администрацию Пуровского района.

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Администрация Муравленко (ЯНАО) повторно объявила конкурс на должность главного архитектора, которая больше года остается свободной. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Муравленко объявлен. Прием документов с 27 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года», — сообщили агентству в администрации. Сейчас обязанности начальника управления исполняет Эльвира Ихсанова. Весной власти Муравленко уже проводили конкурс на место управленца, но выбранный претендент отказался от должности. Ранее кресло начальника управления занимала Наталья Залевадная, которая в августе 2021 года перешла работать в администрацию Пуровского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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