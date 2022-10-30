Власти ЯНАО ищут управленца на должность, которая год остается вакантной

31 октября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Последний начальник управления ушел с поста в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Администрация Муравленко (ЯНАО) повторно объявила конкурс на должность главного архитектора, которая больше года остается свободной. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Муравленко объявлен. Прием документов с 27 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года», — сообщили агентству в администрации. Сейчас обязанности начальника управления исполняет Эльвира Ихсанова. Весной власти Муравленко уже проводили конкурс на место управленца, но выбранный претендент отказался от должности. Ранее кресло начальника управления занимала Наталья Залевадная, которая в августе 2021 года перешла работать в администрацию Пуровского района.

Администрация Муравленко (ЯНАО) повторно объявила конкурс на должность главного архитектора, которая больше года остается свободной. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Муравленко объявлен. Прием документов с 27 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года», — сообщили агентству в администрации. Сейчас обязанности начальника управления исполняет Эльвира Ихсанова. Весной власти Муравленко уже проводили конкурс на место управленца, но выбранный претендент отказался от должности. Ранее кресло начальника управления занимала Наталья Залевадная, которая в августе 2021 года перешла работать в администрацию Пуровского района.