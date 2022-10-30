Власти ЯНАО ищут управленца на должность, которая год остается вакантной

Администрация Муравленко (ЯНАО) повторно объявила конкурс на должность главного архитектора, которая больше года остается свободной. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Муравленко объявлен. Прием документов с 27 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года», — сообщили агентству в администрации.
Сейчас обязанности начальника управления исполняет Эльвира Ихсанова. Весной власти Муравленко уже проводили конкурс на место управленца, но выбранный претендент отказался от должности. Ранее кресло начальника управления занимала Наталья Залевадная, которая в августе 2021 года перешла работать в администрацию Пуровского района.
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