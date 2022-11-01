Курганских педагогов хотят временно оставить без дополнительных выплат

По статье, действие которой хотят приостановить, педагогам полагается выплата в размере 100 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области планируют приостановить выплаты подъемных пособий для начинающих педагогов. Данная информация размещена в проекте закона о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

«Перечень отдельных положений законов Курганской области, действие которых приостанавливается в 2023 году. Пункты 1, 2, 3 статьи 24 Закона Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 „О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области“», — указано в законопроекте, опубликованном на сайте облдумы.

Эта статья касается мер социальной поддержки педагогов после окончания ими государственных образовательных организаций по очной форме обучения. Для тех, кто заключает трудовой договор о работе по специальности в государственной или муниципальной общеобразовательной организации региона на срок не менее трех лет, по закону из бюджета региона выплачивается подъемное пособие в размере 100 000 рублей.

Законопроект внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков. В следующем году предлагается сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить, в том числе, планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.