Курганских педагогов хотят временно оставить без дополнительных выплат

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
По статье, действие которой хотят приостановить, педагогам полагается выплата в размере 100 000 рублей Фото:

Власти Курганской области планируют приостановить выплаты подъемных пособий для начинающих педагогов. Данная информация размещена в проекте закона о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

«Перечень отдельных положений законов Курганской области, действие которых приостанавливается в 2023 году. Пункты 1, 2, 3 статьи 24 Закона Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 „О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области“», — указано в законопроекте, опубликованном на сайте облдумы.

Эта статья касается мер социальной поддержки педагогов после окончания ими государственных образовательных организаций по очной форме обучения. Для тех, кто заключает трудовой договор о работе по специальности в государственной или муниципальной общеобразовательной организации региона на срок не менее трех лет, по закону из бюджета региона выплачивается подъемное пособие в размере 100 000 рублей.

Законопроект внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков. В следующем году предлагается сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить, в том числе, планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.

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Власти Курганской области планируют приостановить выплаты подъемных пособий для начинающих педагогов. Данная информация размещена в проекте закона о бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов «Перечень отдельных положений законов Курганской области, действие которых приостанавливается в 2023 году. Пункты 1, 2, 3 статьи 24 Закона Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 „О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области“», — указано в законопроекте, опубликованном на сайте облдумы. Эта статья касается мер социальной поддержки педагогов после окончания ими государственных образовательных организаций по очной форме обучения. Для тех, кто заключает трудовой договор о работе по специальности в государственной или муниципальной общеобразовательной организации региона на срок не менее трех лет, по закону из бюджета региона выплачивается подъемное пособие в размере 100 000 рублей. Законопроект внес в Курганскую областную думу губернатор Вадим Шумков. В следующем году предлагается сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить, в том числе, планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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