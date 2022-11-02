Дрифтеры собираются каждый день, сообщают местные жители (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на дрифтеров, которые мешают спать. Пост об этом опубликован в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Доброй ночи, время 22:53, сколько можно это слушать, утром на работу. И так каждый день», — написал анонимный автор.

«На железнодорожной аж слышно было, около 15-й школы», — поделилась в комментариях Марина Черепанова. «На дворе ночь, а они гоняют. Есть закон о тишине и улицы это тоже касается», — написала Ксения Пилюшина. «Раньше когда выпадал первый снежок дети радовались и катались на санках. Эх, жаль, детки выросли», — прокомментировал Журавленок Ванька.

В комментариях пользователи посоветовали обратиться в полицию, купить беруши или переехать. Часть жителей поддержала дрифтеров.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) два автомобиля устроили гонки. Автолюбители соревновались на одной из центральных улиц города.