В Кургане под руководством губернатора Шумкова прошло заседание штаба (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 3 ноября провел заседание в рамках учений по гражданской обороне. В заседании принимали участие представители органов власти. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«Шумков в пятницу провел заседание штаба в рамках учений по гражданской обороне, которые проходят в Курганской области. На нем, в основном, присутствовали чиновники», — отметил источник. Другой инсайдер пояснил, что учения проходят, чтобы наладить работу чиновников и профильных структур. Они носят не практический характер отработки навыков и умений, а больше организационный. В них задействованы все муниципалитеты.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в рамках первого этапа учений глава Шадринска Антон Мокан провел заседание и посетил тренировку по развертыванию пункта временного размещения. Тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщали, что мероприятие проводят по инициативе губернатора региона. В пресс-службе правительства на запрос о подробностях и результатах учений ответили, что данная информация опубликована в открытых источниках.