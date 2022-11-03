Пожар обнаружили ночью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы заметили огонь и клубы дыма над строящимся жилым комплексом «Гринвуд». О пожаре возле домов в районе Тюменской слободы рассказали в соцсетях.

«Горит стройка ЖК „Гринвуд“ группы компаний ТИС», — описали происходящее в telegram-канале «Стройвестник Тюмень». На фото запечатлен жилой комплекс, который принадлежит группе компаний «ТИС», и клубы дыма над его территорией.

URA.RU запросило информацию в ГУ МЧС России по Тюменской области и пресс-службу группы компаний «ТИС». На момент публикации новости ответ ожидается.

Фото: telegram-канал «Стройвестник Тюмень»