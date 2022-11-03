03 ноября 2022

В Тюмени пожар на стройке жилого комплекса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Челябинск, дым, пожар
Пожар обнаружили ночью (архивное фото) Фото:

Тюменцы заметили огонь и клубы дыма над строящимся жилым комплексом «Гринвуд». О пожаре возле домов в районе Тюменской слободы рассказали в соцсетях.

«Горит стройка ЖК „Гринвуд“ группы компаний ТИС», — описали происходящее в telegram-канале «Стройвестник Тюмень». На фото запечатлен жилой комплекс, который принадлежит группе компаний «ТИС», и клубы дыма над его территорией.

URA.RU запросило информацию в ГУ МЧС России по Тюменской области и пресс-службу группы компаний «ТИС». На момент публикации новости ответ ожидается.

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Тюменцы заметили огонь и клубы дыма над строящимся жилым комплексом «Гринвуд». О пожаре возле домов в районе Тюменской слободы рассказали в соцсетях. «Горит стройка ЖК „Гринвуд“ группы компаний ТИС», — описали происходящее в telegram-канале «Стройвестник Тюмень». На фото запечатлен жилой комплекс, который принадлежит группе компаний «ТИС», и клубы дыма над его территорией. URA.RU запросило информацию в ГУ МЧС России по Тюменской области и пресс-службу группы компаний «ТИС». На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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