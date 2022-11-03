03 ноября 2022

В Тюмени из окна выпал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Чкалова 3 Курган, дверь, подъезд
Тело мужчины нашли возле дома (архивное фото) Фото:

В Тюмени нашли мертвого мужчину под окнами дома в жилом комплексе «Звездный». Как сообщают пользователи соцсетей, погибший выпал из окна на 19 этаже здания.

«Выпал парень с 19 этажа, улица Беляева 35к2 в Звездном городке», — описал произошедшее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали очевидцы, мужчина скончался на месте.

Также сообщается, что один из тюменцев стал очевидцем произошедшего. «Я сразу побежал к охраннику и с ним прибежал. Это произошло где-то в 22:25», — написали в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило письменный запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области и пресс-службу департамента здравоохранения ТО. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени нашли мертвого мужчину под окнами дома в жилом комплексе «Звездный». Как сообщают пользователи соцсетей, погибший выпал из окна на 19 этаже здания. «Выпал парень с 19 этажа, улица Беляева 35к2 в Звездном городке», — описал произошедшее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали очевидцы, мужчина скончался на месте. Также сообщается, что один из тюменцев стал очевидцем произошедшего. «Я сразу побежал к охраннику и с ним прибежал. Это произошло где-то в 22:25», — написали в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило письменный запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области и пресс-службу департамента здравоохранения ТО. На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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