В Тюмени из окна выпал мужчина

Тело мужчины нашли возле дома (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени нашли мертвого мужчину под окнами дома в жилом комплексе «Звездный». Как сообщают пользователи соцсетей, погибший выпал из окна на 19 этаже здания.

«Выпал парень с 19 этажа, улица Беляева 35к2 в Звездном городке», — описал произошедшее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали очевидцы, мужчина скончался на месте.

Также сообщается, что один из тюменцев стал очевидцем произошедшего. «Я сразу побежал к охраннику и с ним прибежал. Это произошло где-то в 22:25», — написали в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило письменный запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области и пресс-службу департамента здравоохранения ТО. На момент публикации новости ответ ожидается.