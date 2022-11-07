Транзитный рейс из Тюмени задерживают почти на семь часов

Рейс вылетит 9 ноября рано утром
В Тюмени почти на семь часов задерживается транзитный рейс — в Мурманск и Казань (ЮВТ АЭРО). Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮВ 648, Тюмень — Мурманск (ЮВТ АЭРО). Вылет по расписанию 21:15, расчетное время: 3:50», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино. Задержка рейса составляет 6 часов 35 минут.
Борт должен был вылететь вечером 8 ноября, однако фактически обещают, что взлет состоится уже рано утром 9 ноября. В информационно-справочной службе аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка рейса связана с поздним прибытием борта.
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